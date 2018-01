Erano in vacanza nella Capitale per le festività natalizie, ma il loro viaggio è finito in malo modo: uno è stato arrestato, mentre l'altra è finita in ospedale. Una vacanza da dimenticare per una coppia di turisti, un 37enne francese una 34enne romena. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti, è stato arrestato per aver picchiato la sua convivente, incinta di pochi mesi. I carabinieri della stazione di Roma Bravetta, dopo una segnalazione, sono intervenuti in un camping in via Aurelia dove la coppia soggiornava da alcuni giorni. I militari hanno arrestato il 37enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e possesso di armi o oggetti atti ad offendere: a seguito della perquisizione personale gli hanno infatti trovato addosso un coltello a serramanico.

La donna è stata portata al pronto soccorso.

La 34enne, residente in Italia, è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli. I medici hanno visitato la donna, medicandola e dimettendola con 20 giorni di prognosi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il feto che porta in grembo. Una volta dimessa, la 34enne è stata portata in caserma dove ha denunciato il suo convivente, raccontando quanto accaduto ai carabinieri. Il 37enne, dopo una banale lite, ha iniziato a picchiare e prendere a calci la donna: a quanto pare non era la prima volta che accadeva. Per il 37enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. La sua compagna, invece, è stata accompagnata in una struttura protetta.