in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 41 anni è stato fermato lo scorso martedì 3 marzo a piazzale Flaminio. Per placare la sua rabbia contro una vigilessa è stato necessario l'intervento di ben quattro volanti che lo hanno fermato, identificato e tratto in arresto. La furia del commerciante è stata scatenata da quanto si apprende, dalle indicazioni della vigilessa che gli aveva intimato di sistemare il suo banco di merce in maniera conforme alle regole. Un invito che ha scatenato una discussione, ben presto degenerata in insulti da parte 41enne. Nella foga non si è risparmiato di mostrare i genitali all'agente della Polizia Locale, urlando minacce nei suoi confronti.

Aggredisce vigilessa: condannato per resistenza e oltraggio

Alla fine gli agenti del II Gruppo Parioli sono riusciti a fermare il commerciante che stava dando in escandescenza e a tradurlo al comando e qui l'arresto è stato convalidato. Giudicato per direttissima con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di detenzione