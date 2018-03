in foto: Un peschereccio adibito alla pesca delle vongole è stato distrutto dalle fiamme al porto di Fiumicino

Incendio al porto di Fiumicino. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, un peschereccio ormeggiato è stato distrutto interamente dalle fiamme. I pompieri sono intervenuti intorno all'una di notte in via della Torre Clemenina per cercare di spegnere l'incendio che aveva avvolto l'imbarcazione adibita alla pesca delle vongole. Si trattava di un peschereccio di dodici metri attraccato al Porto Canale di Fiumicino, gli ormeggi che si trovano alla foce del fiume Tevere.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Roma

Sul posto sono intervenuti i vigili del comando di Roma con una Squadra e un'Autobotte. Il personale prontamente intervenuto, si legge nella nota stampa diffusa dai pompieri, ha provveduto allo spegnimento del natante. Non ci sono state persone ferite o intossicati. L'imbarcazione, però, è stata completamente distrutta dalle fiamme.