Voleva lanciare delle bottiglie molotov alla festa di compleanno di 18 anni della ex fidanzata. La "colpa" della ragazza? Quello di averla lasciato. Così è stato arrestato un giovane di 22 anni di Priverno (Latina), che ora dovrà rispondere dell'accusa di "fabbricazione e detenzione illegale di ordigni esplosivi". A fermarlo i carabinieri della stazione locale, poco prima che mettesse in atto il suo I carabinieri di Priverno (Latina), a seguito di una segnalazione, hanno arrestato un 22enne residente a Priverno per i reati di "fabbricazione e detenzione illegale di ordigni esplosivi". Il ragazzo, che da quanto si apprende ha problemi di tossicodipendenza, è stato tradotto nel carcere di Latina dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Poco prima di essere intercettato e fermato dai militari, il 22enne, aveva preparato tre bottiglie molotov con l'intenzione di appiccare il fuoco al locale dove era in programma la festa. Nascoste in un campo e già complete di stoppino d'accensione, sono state sequestrate dai carabinieriA tradirlo la nonna, con cui abita, che intuendo le sue intenzioni e vedendolo particolarmente agitato, ha deciso di informare le forze dell'ordine. prima che il nipote mettesse in atto il suo piano rischiando di fare una strage.