in foto: Foto di repertorio

Per cucinare le ricette per le cene e i pranzi destinati ai clienti dell'agriturismo, utilizzavano l'acqua del pozzo nel giardino. Per questo la struttura turistica, che si trova a Formia, provincia di Latina, è stata chiusa in seguito all'ispezione dei Nas dei carabinieri.

I militari hanno scoperto che la preparazione e la cottura dei cibi per gli avventori avveniva utilizzando l'acqua di un pozzo artesiano, priva quindi della certificazione di potabilità emessa da un laboratorio accreditato. Nella documentazione richiesta il proprietario dell'agriturismo aveva dichiarato il falso, sostenendo di servirsi di acqua proveniente dall'acquedotto comunale. In realtà veniva utilizzata l'acqua di un pozzo artesiano, costruito all'interno dell'agriturismo dai proprietari e collegato direttamente con una falda acquifera. Questi pozzi si utilizzano soprattutto per l'irrigazione dei campi e comunque per uso domestico.

Il proprietario dell'attività verrà sanzionato con una multa da 2mila euro. Il valore della struttura ristorativa chiusa supera gli 800mila euro. L'operazione è stata condotta dai militari del Nas di Latina, guidati dal capitano Felice Egidio.