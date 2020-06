in foto: Devastato il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma

Un uomo di 44 anni ha devastato il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Arrestato per direttissima dai carabinieri intervenuti sul posto, si è reso responsabile di gravissimi danni ai locali, alle apparecchiature e alle vetrate del reparto. Il fatto è avvenuto all'alba della mattina di oggi, venerdì 5 giugno. "Arrestato per direttissima dai Carabinieri il 44enne che stamattina all'alba – all'interno del Pronto Soccorso dove era stato condotto sedato e accompagnato dalla Polizia – si è reso responsabile di gravissimi danni ai locali, alle apparecchiature e alle vetrate della struttura. L'uomo, giunto in Ospedale accompagnato dalle Forze dell'Ordine e sedato ma già in stato di grave agitazione, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti radiologici si è armato di un estintore ed ha devastato le porte e le finestre dei locali del Codice rosso, il locale della Tac e quelle delle ecografie causando danni ingenti alle apparecchiature", la nota del San Camillo. Operatori sanitari e altri pazienti non hanno riportato ferite. L'arrestato, accompagnato al Regina Coeli, dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentata rapina dell'arma da fuoco.

Guardia giurata ha sparato un colpo in aria

Il paziente, già noto alle forze dell'ordine e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha tentato di aggredire la guardia giurata in servizio al pronto soccorso nel tentativo di prendergli la pistola. Il vigilante, per cercare di sedare la rabbia del paziente, è uscito all'esterno del pronto soccorso e ha sparato un colpo in aria.