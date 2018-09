Paura nel tardo pomeriggio di oggi a San Magno, frazione di Fondi in provincia di Latina. Un uomo è stato aggredito da un cane di grossa taglia, rischiando di morire dissanguato. L'episodio, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Messaggero", è avvenuto attorno alle 18.30. Non è chiara la dinamica, che dovrà essere accertata dalla polizia locale e dai carabinieri. L'uomo, un medico, stava camminando quando è stato improvvisamente aggredito dall'animale, non è chiaro se un cane randagio o fuggito da qualche abitazione. Un'altra persona, un residente della zona, si è frapposta coraggiosamente tra il cane e il medico, riuscendo ad allontanare l'animale e rimanendo a sua volta ferito. A riportare le conseguenze più gravi è stato però il medico: l'uomo ha perso molto sangue ed è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato in attesa dell'eliambulanza. Il ferito è stato poi trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Goretti di Latina: è ricoverato in prognosi riservata. A indagare sull'episodio gli agenti della polizia municipale di Fondi e i carabinieri della locale tenenza.