Si stacca un pezzo di intonaco nel liceo Lucio Anneo Seneca di Roma, zona Boccea. Stando a quanto si apprende, durante le lezioni si sarebbe staccata una parte del muro esterno della scuola adiacente al campo sportivo. L'intonaco avrebbe sfiorato una studentessa che in quel momento stava facendo lezione di educazione fisica insieme agli altri compagni di classe. La caduta sarebbe stata provocata da una forte pallonata.

Oggi i ragazzi hanno deciso di non fare lezione e riunirsi in assemblea per discutere dei problemi dell'edificio che ospita le loro aule. "La preside dopo il crollo dell'intonaco ha chiamato i vigili del fuoco che hanno svolto un sopralluogo e hanno posto nastri di sicurezza in corrispondenza di altro intonaco pericolante. Appena possibile, la preside trasmetterà alla Provincia la relazione dei vigili con allegata la richiesta di intervento e ristrutturazione urgente della scuola", ha raccontato all'agenzia Ansa uno degli studenti del liceo. "Nella giornata di mercoledì 7 febbraio 2018, gli studenti del liceo L. A. Seneca, a seguito degli avvenimenti verificatisi nella giornata del 6 Febbraio 2018, hanno deciso di non partecipare allo svolgimento regolare delle lezioni. Il fatto accaduto, dovuto alle pessime condizioni strutturali, e alla negligenza degli enti istituzionali, avrebbe potuto ledere l’ incolumità di alcuni studenti presenti. Pertanto in virtù dell’alta considerazione che abbiamo della nostra sicurezza, richiediamo un incontro immediato con un referente per pianificare interventi di recupero necessari alla struttura", ha scritto su Facebook Simone Sciunzi, rappresentante d'istituto, riportando le conclusioni dell'assemblea.