"Io vi ammazzo tutti", urla entrando in un bar vicino alla stazione Termini di Roma. E poi lancia il liquido infiammabile contenuto in due taniche contro i carabinieri. E' successo intorno alle 15 di ieri. Un romano di 44 anni, riporta il Messaggero, è entrato in un bar gestito da stranieri e ha chiesto di riavere la sua carta d'identità. Non ha ricevuto risposta e anzi i gestori hanno detto di non conoscerlo affatto e di non capire cosa chiedesse. L'uomo è uscito, ha preso due taniche di benzine lasciate fuori dal locale, è rientrato ed era pronto a lanciare il liquido infiammabile all'interno del bar. Lo hanno fermato i carabinieri.

Si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco.

Nonostante gli inviti dei militari, l'uomo non si calmava e anzi prima si è cosparso di benzina e poi ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. Non solo: all'ennesima richiesta dei carabinieri di calmarsi, ha lanciato contro di loro il contenuto di una delle due bottiglie. Con non poco sforzo, i militari sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Il fermato, che continuava a pronunciare frasi incomprensibili, è stato visitato dai sanitari di un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto e accompagnato in ospedale.