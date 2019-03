in foto: Il rapinatore incastrato dalle telecamere di sicurezza

Ruba l'automobile a un'anziana signora e la sequestra a bordo. Per mezz'ora ha girovagato per le vie del quartiere, poi si è fermato in un parcheggio isolato e ha derubato la donna. È successo a Roma, zona Furio Camillo. Il rapinatore ha scelto la sua vittima tra i pazienti in fila alla Asl di via Nocera Umbra, ha atteso che la signora uscisse e arrivasse alla sua automobile, le ha intimato di spostarsi dal volante e ha preso la guida della vettura. Dopo mezz'ora ha parcheggiato l'auto in un luogo isolato e si è fatto consegnare dalla signora i pochi soldi che aveva in tasca. In seguito l'ha scaraventata dal veicolo ed è fuggito.

Il rapinatore è stato arrestato

La donna è stata soccorsa dagli agenti del commissariato Appio, che hanno raccolto la sua testimonianza e l'hanno accompagnata in ospedale. Grazie alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire al rapinatore: si tratta di B.L., 59 anni, con alle spalle numerosi precedenti. La vittima ha poi riconosciuto, attraverso le fotografie, il rapinatore che, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Regina Coeli. Presso la sua abitazione i poliziotti hanno ritrovato l'automobile dell'anziana e una borsa rubata pochi giorni prima a un'altra donna. Quest'ultima aveva inoltre denunciato anche l'indebito utilizzo delle carte di credito che custodiva all'interno del portafoglio.