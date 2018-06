in foto: Foto Facebook gruppo Appio Latino Tuscolano

"A piazza Ragusa c'è un alveare su di un motorino, fate intervenire qualcuno per favore", denuncia Fabio S. su un gruppo Facebook dei cittadini del quartiere Appio Latino di Roma. La parte sinistra del motorino fotografato è completamente ricoperta da api. Lo scatto è stato pubblicato intorno alle 15 di oggi pomeriggio.

Gli agenti della polizia locale, Gruppo Tuscolano, anche grazie al supporto dei volontari inviati dalla Protezione Civile, sono riusciti a mettere in salvo le api e a liberare il mezzo. Attraverso l'utilizzo di un'arnia, le api sono state prese in consegna dai volontari e saranno impiegate per la produzione di miele.

Il precedente: un alveare sul balcone di un appartamento

Non è la prima volta che un episodio simile viene segnalato nel quartiere. Un anno fa esatto un enorme sciame di api fu fotografato sul terrazzo di un appartamento in largo Colli Albani, all’angolo con via Ariccia. Il balcone era letteralmente invaso dagli insetti.