Ancora un brutto spettacolo attorno ad un incontro sportivo tra giovanissimi. Ancora una volta a dare un pessimo spettacolo sugli spalti sono stati i genitori dei giovani sportivi. La novità è che questa volta all'essere al centro di un increscioso episodio non è un campo di calcio, bensì una piscina. Nella mattinata di oggi – domenica 14 gennaio – si è infatti verificata una rissa nel Club Lanciani di Roma, in via Pietralata, durante una partita di pallanuoto tra squadre di ragazzini under 13.

Da quanto si apprende da una notizia di agenzia alcuni genitori della squadra ospite, avrebbero aggredito l'allenatore della squadra ospite. Non è noto cosa ha scatenato l'episodio, ma la partita è stata sospesa dall'arbitro tra le urla degli adulti e le lacrime dei giovani giocatori, mentre il pubblico veniva allontanato dal bordo vasca.