Una donna di trentacinque anni ha aggredito una donna all'interno del Parco degli Acquedotti, alla periferia est della capitale. L'uomo aspettava una possibile vittima celato in mezzo a dei cespugli e, quando la donna gli è passata davanti, è uscito fuori all'improvviso cominciando a palpeggiarla e tentando di violentarla. Riuscitasi ad allontanare dal suo aggressore, la 35enne ha chiamato il marito, in forze alla Polizia Locale di Roma Capitale, che ha immediatamente allertato i colleghi.

Gli agenti hanno passato al setaccio il parco e, dopo alcune ore hanno rintracciato il maniaco fermandolo nei pressi di un parco giochi. Si tratta di un trentenne di nazionalità bengalese: quando è stato fermato si stava masturbando di fronte ad un gruppo di bambini. Sarà ora giudicato con udienza per direttissima, in attesa delle quali è detenuto in una cella di sicurezza.