Un cittadino egiziano di cinquantasei anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma – Piazza Farnese, con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo, risultato essere dopo i controlli un senza fissa dimora e con precedenti specifici: portato in caserma per le formalità di rito, sarà sottoposto al rito per direttissima.

L'uomo stava svolgendo l'attività di parcheggiatore abusivo sul Lungotevere dei Tebaldi, quando ha incrociato una donna di quarant'anni, in auto con la propria figlia di dieci. La donna, dopo aver parcheggiato, si è trovata di fronte l'uomo che ha iniziato a chiedergli la classica "offerta a piacere" per parcheggiare in quella che riteneva essere la propria "zona" di lavoro. Ma di fronte al rifiuto da parte della donna, l'uomo ha iniziato ad inveire ed a minacciare la quarantenne, senza farsi scrupoli della presenza della bambina.

A quel punto la donna è risalita in macchina e se n'è andata, per evitare ulteriori "complicazioni". Ma allo stesso tempo, ha anche avvisato i carabinieri di quanto stesse accadendo: giunti sul posto, i militari dell'arma lo hanno trovato ancora lì, intento a svolgere le sue "mansioni". Fermato ed identificato, è stato quindi portato in caserma, in attesa del processo per direttissima con l'accusa di tentata estorsione.