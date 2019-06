in foto: Fedeli aspettano Papa Francesco a Casal Bertone

Come da programma oggi – domenica 23 giugno – Papa Francesco ha celebrato i riti del Corpus Domini, che si tengono da calendario liturgico la domenica successiva alla solennità della Santissima Trinità, nella parrocchia di Santa Maria Consalatrice, nell'omonima piazza nel cuore di Casal Bertone, quartiere romano tra la Tiburtina e la Prenestina. Ad accogliere il pontefice centinai di fedeli che all'arrivo di Bergoglio si sono lasciati andare a lungo applauso dopo aver a lungo aspettato dietro le transenne e sotto il sole.

Durante la sua visita Francesco è tornato a parlare di Roma: "Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti dice: ‘Tu stesso dà loro da mangiare' e ‘il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te, se lo metti in gioco".

Casal Bertone: l'appello di Papa Francesco ai fedeli

"È triste vedere con quanta facilità oggi si maledice, si disprezza, si insulta. Presi da troppa frenesia, non ci si contiene e si sfoga rabbia su tutto e tutti. – ha detto Francesco durante la messa nella chiesa di Casal Bertone –

Spesso purtroppo chi grida di più e più forte, e chi è più arrabbiato sembra avere ragione e raccogliere consenso. Non lasciamoci contagiare dall'arroganza". Poi l'appello ai fedeli: "Non lasciamoci invadere dall'amarezzm, il popolo di Dio ama la lode, non vive di lamentele".