in foto: Metro Termini foto di repertorio

L'accusa per un anziano sacerdote di 73 anni è quella di molestie sessuali. L'episodio, secondo il racconto della vittima, una donna di circa 40 anni, sarebbe avvenuto questa mattina in metropolitana alla fermata della stazione Termini di Roma. Il prete la avrebbe molestata, ma lei lo avrebbe inseguito e fatto arrestare dalla polizia.

Il parroco 73enne, di nazionalità inglese, è stato bloccato da una pattuglia del commissariato Villa Glori e ha anche opposto resistenza. "Non ho fatto niente, sono un prete", avrebbe protestato. Ma gli agenti lo hanno comunque arrestato con le accuse di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti, avrebbe picchiato i poliziotti con calci e pugni e uno di loro sarebbe stato colpito al volto.

Dai successivi accertamenti da parte delle forse dell'ordine, è emerso che il 73enne era davvero un prete ed esercita come parroco in una diocesi inglese. Le indagini per accertare la testimonianza della vittima sono tuttora in corso. Secondo il suo racconto, a bordo di un vagone della metropolitana il sacerdote avrebbe cominciato a palpeggiarle le parti intime.