in foto: Ugo Loreti

Lutto nel mondo della pallavolo laziale. Ugo Loreti, a lungo direttore sportivo del Volley Friends Tor Sapienza, è morto nella notte a Roma all'età di 52 anni. Il Comitato territoriale Roma della Fipav, Federazione italiana pallavolo, in una nota ha scritto: "Un grave lutto ha colpito la pallavolo romana. Nella notte ci ha lasciati Ugo Loreti, storico dirigente e in passato atleta di alto livello che ha rappresentato il volley del nostro territorio nei campionati nazionali. Ugo, fino alla scorsa stagione direttore sportivo del Volley Friends Tor Sapienza, si è spento all'età di 52 anni. Da parte del Presidente Claudio Martinelli, dai Consiglieri e da tutto lo staff del CT Roma – conclude la nota – le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici". Cordoglio è stato espresso anche a livello regionale: "Condoglianze alla famiglia e agli amici, in un momento di dolore per tutti", ha scritto la Fipav Lazio a nome del presidente Andrea Burlandi e di tutti i consiglieri. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network da parte delle altre società di pallavolo che avevano avuto modo di conoscere e apprezzare l'operato del 52enne. Non è stata resa nota la causa della morte di Loreti. I funerali si terranno domani, venerdì 31 agosto, alle 15.30 nella parrocchia San Vincenzo De Paoli, che si trova in via di Tor Sapienza 52, a Roma.