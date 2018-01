Momenti di paura venerdì sera in un noto punto Snai di Ostia. Due uomini hanno fatto irruzione nei locali del centro di scommesse sportive di via Pindaro, nel X Municipio Mare, attorno alle 21 ed armati di pistola, facendosi consegnare i soldi della cassa.

Circa duemilacinquecento gli euro rapinati dall'incasso, al quale si aggiunge anche l'orologio Rolex che uno dei clienti aveva al polso. Attimi di paura quando uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di pistola verso la parete per intimorire gli avventori ed i dipendenti. Subito dopo, i due sono scappati a bordo di uno scooter Xmax, facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Lido, coadiuvati dalla polizia scientifica che effettuerà i rilievi del caso. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito, a parte lo spavento subito.

Non è certo la prima rapina in un centro scommesse ad Ostia: appena quattro giorni prima, in un altro centro Snai ostiense, quello di via Baroni, sempre due criminali armati di pistola avevano fatto irruzione poco dopo le 18, rubando l'incasso e scappando via proprio a bordo di uno scooter. Anche in quel caso non vi fu alcun ferito ma solo tanta paura. E non è escluso che possa trattarsi delle stesse persone, visto il modus operandi e gli obiettivi di entrambe le rapine, consumatesi in appena quattro giorni sul litorale ostiense.