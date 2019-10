in foto: Immagine di repertorio

Questa notte due ordigni bellici inesplosi sono stati ritrovati all'interno del parco in via del Mar Rosso a Ostia. Sul posto le forze dell'ordine – polizia e carabinieri – e il personale della protezione civile, che hanno chiuso le strade limitrofe e sigillato l'area. In attesa che gli artificieri stabiliscano come procedere per disinnescare o far brillare i due ordigni, l'area sarà presidiata notte e giorno e le vie di circolazione adiacenti rimarranno chiuse. Da quanto si apprende si tratta di due proiettili di mortaio di grosso calibro, in pessimo stato e pertanto ancora più pericolosi. A dare l'allarme due una telefonata giunta al 112: quando gli agenti hanno verificato la notizia hanno scoperto i residuati bellici.