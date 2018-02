"Onore a Luca Traini": ieri sera a Ponte Milvio, Roma nord, uno dei centri della movida capitolina, è apparso uno striscione che esprime solidarietà all'attentatore fascista che a Macerata ha sparato a undici stranieri e ne ha feriti sei. Il grande striscione, lungo diversi metri, è stato pubblicato (e poi cancellato) da alcune pagine Facebook di tifosi laziali. Tuttora la fotografia è presente su un sito di notizie sulla squadra biancoceleste. "A Ponte Milvio striscione per Luca Traini. L’uomo ha dichiarato di aver commesso questo gesto per vendicare Pamela Mastropiero, 18enne romana, violentata e assassinata da un nigeriano che vive proprio in quella zona dove è avvenuta la sparatoria", titolo e didascalia della fotografia pubblicata.

Luca Traini, il neofascista che ha ferito sei immigrati a Macerata.

Luca Traini ha dichiarato di avere intenzione di andare in tribunale per uccidere Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell'assasinio della 18enne Pamela Matropietro. "Sono rimasto sconvolto dalle modalità brutali con le quali è stata uccisa Pamela e così ho deciso di fare un'azione personale. Volevo andare in tribunale e fare giustizia, volevo colpire il nigeriano. Ma poi ho cambiato idea", ha detto nei primi interrogatori. Il 28enne maceratese ha sparato anche contro una sede del Partito democratico e contro le vetrine di alcuni negozi frequentati da stranieri. All'interno della sua abitazione, perquisita in seguito all'arresto, sono state ritrovate croci celtiche, svastiche, simboli fascisti e il Mein Kampf di Hitler.

Questi i nomi dei sei stranieri feriti, tutti fortunatamente fuori pericolo: Mahamadou Toure, 28enne maliano, il primo ad essere stato colpito, Jennifer Otioto, nigeriana di 29 anni, Gideon Azeke, 26 anni, Wilson Kofi, 20 anni, Festus Omagbon, 32enne nigeriano, Omar Fadera, 23 anni.