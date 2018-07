Cinque persone sono state arrestate stamane dai carabinieri della compagnia Roma Cassia, tutte ritenute responsabili in concorso, a vario titolo, di vari episodi di furto. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma è stata emessa nei confronti di cinque cittadini di origine rumena: quattro sono stati portati in carcere, mentre un quinto è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma.

L'indagine è durata quattro mesi: i furti sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti sono stati soprattutto quelli commessi nella zona nord della Capitale e nelle aree limitrofe, in particolare ai danni di cittadini ed attività commerciali. I cinque arrestati risiedevano nei pressi delle zone colpite e frequentandole quotidianamente: uno di essi era un giovane che si avvaleva di una fitta rete di contatti criminali, i quali fornivano basi di appoggio per la refurtiva e per gli autori dei furti dopo i singoli reati.

Almeno cinque i colpi accertati tra novembre e dicembre scorso, mentre altri sono sotto indagine per capire se possano ricondurre anche loro alla banda. In uno dei colpi, il gruppo aveva colpito un esercizio commerciale per poi ripresentarsi dieci giorni dopo per un secondo "passaggio": ma in questo caso erano finiti in una trappola dei carabinieri, che li avevano costretti alla fuga. Durante le indagini, i militari dell'arma hanno arrestato in flagranza di reato altre due persone sequestrando anche diversi attrezzi, alcuni di alto valore, utilizzati dai ladri per compiere i furti.