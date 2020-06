in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo di 33 anni è stato ucciso nella notte con coltellate al cuore e alla testa in largo del Badile, quartiere Tiburtino Terzo a Roma. Il fatto è accaduto alle 23.30 di ieri, domenica 21 giugno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro e i militari della Settima sezione Nucleo Investigativo. Il ragazzo presentava ferite da arma da taglio al torace e alla testa. Sconosciuta per il momento la dinamica, ma sembra che l'aggressione sia avvenuta al termine di una litigata con un uomo.

Preso il killer, non ancora ritrovata l'arma del delitto

Il 33enne era di nazionalità albanese. Per lui non c'è stato niente da fare: è morto prima del suo arrivo in ospedale. Ancora non è stata trovata l'arma del delitto. A notare il corpo è stato un passante, che ha subito chiamato il numero unico per le emergenze. La salma è stata trasportata all'0bitorio del Verano, dove verrà svolta l'autopsia.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'omicida un ragazzo albanese di 32 anni, mentre camminava in una delle strade vicine al luogo del delitto. Il killer avrebbe numerosi precedenti di polizia alle spalle e sarebbe noto per la sua violenza.