in foto: Norwegian

La Norwegian, compagnia aerea low cost, inaugurerà nuovi voli in partenza da Fiumicino. Le inedite destinazioni che saranno raggiungibili dall'aeroporto di Roma sono Tel Aviv, in Israele, e Reykjavík, capitale dell'Islanda. "Con l'avvio dei nuovi collegamenti verso Israele e l'Islanda rafforziamo ulteriormente la nostra presenza presso l'aeroporto di Roma Fiumicino che, sempre di più, si posiziona come un vero e proprio hub per Norwegian. Grazie ai nostri nuovi collegamenti, i viaggiatori in partenza da Roma potranno raggiungere ancora più comodamente Tel Aviv e potranno, finalmente, volare su Reykjavík senza dover fare nessuno scalo intermedio. Ad oggi, infatti, siamo l'unico vettore a collegare la capitale italiana e quella islandese con voli diretti. Siamo certi che le nuove rotte sapranno conquistare i nostri passeggeri e speriamo di annunciare presto altre novità da Roma", ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma.

"L'apertura di queste due nuove rotte, insieme a quelle già avviate per San Francisco, New York/Newark e Los Angeles, conferma l'importanza di Fiumicino nella strategia di sviluppo della compagnia aerea, oggi sempre più presente nell'offerta di destinazioni raggiungibili dal principale aeroporto italiano. Si tratta di una conferma dei livelli di attrattività raggiunti dall'hub romano nei confronti di compagnie aeree e passeggeri, avvalorati dalle recenti classifiche ufficiali dell'Airport Council International che hanno visto Fiumicino attestarsi al primo posto tra gli hub del ‘mondo occidentale' nel gradimento dei viaggiatori a livello globale", spiega ancora Scriboni.

Con i nuovi collegamenti verso Reykjavík, Norwegian è l'unica compagnia che collega Roma con la capitale islandese con voli diretti. Durante la stagione invernale 2018/2019 sarà possibile decollare, con voli senza scalo intermedio, da Roma Fiumicino verso 9 destinazioni: oltre alle novità Tel Aviv e Reykjavík, si vola anche alla volta di Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki, Tenerife Sud, New York e Los Angeles per un totale di oltre 450.000 biglietti in vendita (+43% sul 2017).