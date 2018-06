in foto: Foto di Alessio Viscardi

"Ciao Noemi, piccola anima. Sempre sarai nella tasca destra in alto". Foto, ricordi, momenti spensierati e indelebili. La squadra del cuore di Noemi, stella del nuoto sincronizzato, ha omaggiato la giovane atleta con un cartellone pieno di sorrisi, di bellezza, di traguardi raggiunti insieme". E la frase della canzone di Fiorella Mannoia. Per l'ultimo ciao alla campionessa della All Round di Roma, scomparsa a 21 anni, dopo una caduta dalla moto su via Cristoforo Colombo, ci sono le compagne del sincro e i rappresentati della Federazione Italiana Nuoto, amici e parenti. In tanti si sono uniti al cordoglio della famiglia. La camera ardente è stata allestita al Polo Natatorio di Ostia dove la ragazza si allenava. Le atlete in divisa si sono strette con affetto intorno alla bara di Noemi: " Vogliamo sapere cosa le è successo" hanno detto. I funerali si terranno alle ore 14.30 presso la chiesa di Santa Monica, in via delle Sirene, 1.

Morte di Noemi Carrozza

Noemi Carrozza è morta nel pomeriggio di venerdì 15 giugno, cadendo dalla sua moto in via Cristoforo Colombo, all'altezza della Villa di Plinio. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ma al momento nessuno è iscritto sul registro degli indagati. I primi risultati dell'autopsia hanno escluso l'ipotesi del malore e i testimoni che hanno assistito alla sua caduta non avrebbero visto altri mezzi coinvolti nell'incidente. Si indaga sulle buche e l'asfalto dissestato che potrebbero aver provocato, come sostiene anche la madre della giovane, lo sbandamento del veicolo a due ruote e la conseguente caduta fatale.