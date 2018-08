in foto: Foto Facebook

Nicolas Vaporidis, l'attore di "Notte prima degli esami" sta trascorrendo le vacanze al mare tra Sabaudia e San felice Circeo, nel basso Lazio. E' stato immortalato più volte dagli scatti delle sue fan in fermento accorse per vederlo. Oggi, domenica 12 agosto, l'attore metà greco metà italiano ha trascorso la giornata facendo un tuffo dell'acqua limpida di Torre Paola. Niente di meglio per godersi l'estate: il caldo del sole e la cornice meravigliosa del litorale pontino. Un panorama immerso nella natura che gli ha riportato alla mente tanti ricordi.

Nelle Storie di Instagram, infatti, l'attore si confida con i suoi fan e svela un suo segreto dell'adolescenza, raccontando di quella volta di 22 anni fa in cui ha dato il suo primo bacio. "Piccola confidenza. Qua, davanti a questa luce, è dove io 22 anni fa ho dato il mio primo bacio". Poi si è voltato e ha indicato il punto esatto con un sorriso, visibilmente preso dalla malinconia. "Ci ho messo 45 minuti, ma poi è qua che si è consumato". Confessione fatta, ma resta ignota la fortunata che questo tanto atteso bacio lo ha ricevuto, e che sicuramente il venirlo a sapere ha provocato la gelosia di tante sue follower!