in foto: Neve a Ponza – foto Facebook / Elisabetta Villaggio

Spiagge ricoperte di un leggero manto di neve, tetti bianchi a picco sul mare e un'atmosfera da sogno. Questa mattina si sono risvegliate imbiancate anche le isole Pontine, Ponza e Ventotene. Sui social network molti cittadini hanno postato sui social network le fotografie che immortalano uno spettacolo insolito per le due isole laziali. Tra l'altro a Ponza aveva già nevicato a dicembre, la prima volta dopo ben 18 anni. Era infatti dal 1999 che gli abitanti dell'isola non assistevano a una nevicata sulle coste dell'isola.

Nevicate anche sulle isole della Campania.

Imbiancate anche le isole campane di Capri, Ischia e Procida. Nell'isola di Capri, in particolare, i fiocchi hanno imbiancato soprattutto le strade e le case di Anacapri, la parte più alta di Capri, dove la nevicata a tratti è stata abbondante. Stessa situazione a Ischia, dove i fiocchi hanno raggiunto anche le coste, mentre domenica notte la nevicata si era limitata solo alle zone più alte dell'isola. Scuole chiuse a Ischia, ma non a Procide, dove pure ha nevicato. Così ha deciso il sindaco Dino Ambrosino, che ha spiegato che, "verificata la praticabilità delle nostre strade con i vigili urbani e la Protezione civile, abbiamo preferito non chiudere i plessi per non mettere in difficoltà le famiglie, soprattutto quelle con entrambi i genitori lavoratori. Le strutture già alle 7.45 erano ben calde e il personale scolastico era regolarmente in servizio per condividere con i bimbi una giornata memorabile".