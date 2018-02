L'allerta meteo rimane e così, alla fine, il comune di Roma ha deciso: le scuole resteranno chiuse anche oggi, martedì 27 febbraio. Dopo le indiscrezioni, le voci di corridoio e perfino qualche fake news, alla fine il via libera definitivo è arrivato dal sindaco Virginia Raggi, direttamente dal Messico. Stop anche all'università Roma Tre, come annunciato dallo stesso ateneo attraverso un comunicato ufficiale.

Sulla Capitale è prevista ancora neve, e dopo una breve "pausa" prevista per mercoledì si teme per il ritorno della stessa a partire da giovedì. Insomma, una situazione che il comune sta cercando di tenere sotto controllo. Luca Bergamo, vice-sindaco di Roma, lo aveva già anticipato nel primo pomeriggio: "Vi diremo a breve se sarà prolungata la chiusura delle scuole. Ho letto ironie su questa decisione: ma mi pare che i fatti parlino da soli". Quindi, una riunione straordinaria della Giunta ed il via libera del sindaco Raggi, in contatto telefonico dal Messico dove si trova in queste ore.

Stop anche all'Università di Roma Tre: in questo caso l'annuncio è arrivato direttamente dall'Ateneo con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet. "Vista l'ordinanza del Sindaco di Roma del 26 febbraio e in considerazione del perdurare dell'allerta meteo", si legge nella nota, "si comunica il prolungamento anche per la giornata di martedì 27 febbraio della sospensione dell'attività didattica, degli esami di profitto, delle sessioni di laurea e del ricevimento studenti. Si comunica altresì", prosegue la nota, "che al fine di garantire un'apertura in sicurezza di tutte le sedi dell'Università, l'orario di apertura delle sedi dell'Ateneo e degli uffici amministrativi è posticipato alle ore 9.00, l'orario di chiusura rimane invece invariato", conclude il comunicato dell'Ateneo.