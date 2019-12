Questa notte un camper ha preso fuoco a via Colombo, in pieno centro a Nettuno. Il mezzo si è incendiato per cause ancora sconosciute, ma i danni che ha causato sono stati ingenti: le fiamme, infatti, si sono alzate così tanto che hanno lambito il palazzo a sei piani sotto il quale era stato parcheggiato e i negozi circostanti. Il palazzo è stato pesantemente danneggiato, le finestre al primo e secondo piano danneggiate e i muri anneriti fino al quarto piano. Diverse case, soprattutto quelle ai primi piani, hanno rischiato di prendere fuoco e andare completamente distrutte. Appena si sono accorti di cosa stava accadendo, i residenti sono usciti immediatamente dalle abitazioni e sono scesi in strada. La situazione, infatti, sarebbe potuta degenerare in pochissimo tempo se non fosse stato per la prontezza dell'intervento dei Vigili del Fuoco che, secondo quanto emerso, hanno immediatamente allontanato una bombola del gas.

Camper prende fuoco a Nettuno, danneggiati negozi e palazzi

Ci sono voluti circa quindici minuti per spegnere l'incendio. Nel frattempo i residenti di via Colombo hanno chiamato la proprietaria del camper, che è corsa sul posto e si è trovata di fronte la drammatica scena. Quando ha visto ciò che era stato causato dalla sua vettura, ha avuto un malore ed è svenuta, battendo la testa a terra. Subito soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata adagiata su una barella e sottoposta ai controlli del caso. Dopo aver spento l'incendio, i Vigili del Fuoco sono saliti al primo e al secondo piano del palazzo per staccare tutti i vetri, che hanno fatto cadere a terra di proposito. Visti i grossi danni subiti, infatti, il rischio è che si staccassero in un secondo momento e potessero ferire qualcuno. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per i rilievi del caso e capire cosa possa aver realmente causato l'incendio.