in foto: La statua di Santa Bibiana mutilata

Per la prima volta nella storia la statua di Santa Bibiana, capolavoro barocco di Gian Lorenzo Bernini, ha lasciato l'omonima chiesa che la custodisce da secoli per una mostra temporanea alla Galleria Borghese. Purtroppo è tornata senza un dito: "La statua è stata richiesta per una esposizione delle opere di Bernini e noi non abbiamo potuto rifiutare, ma quando è tornata non è stata messa subito al suo posto e mentre la posizionavano accidentalmente l'hanno fatta toccare alla parete, così ha perso il dito", ha raccontato il vice parroco della chiesa Carlo Marisi. E pensare che, come spiegato dallo storico dell'arte Tomaso Montanari in un articolo pubblicato su Repubblica, il curatore della mostra Bacchi scriveva che “le dita della mano destra" della santa, "allargate e sospese in aria, sono un vero e proprio miracolo tecnico”. Un miracolo scultoreo che forse non esisterà più.

La curatrice della mostra "Bernini Scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese", Anna Coliva, auspicava, in un'intervista rilasciata a La Lettura del Corriere della Sera, una nuova collocazione per la statua. "Peccato che alla fine della mostra la Santa Bibiana debba tornare in una posizione per lei così punitiva: sarebbe fantastico poter trovare il modo di valorizzarla", sosteneva.

L’opera, si legge sul sito della Galleria Borghese, fu commissionata da Papa Urbano VIII a Gian Lorenzo Bernini nel 1624 per l’altare della Chiesa di Santa Bibiana a Roma, a coronamento dei restauri dell’antico edificio sul Monte Esquilino, in previsione del Giubileo del 1625. Papa Urbano VIII Barberini coinvolge Bernini come scultore e l’artista restituirà il senso di una costruzione globale dello spazio, concependo la statua come parte di un tutto architettonico.