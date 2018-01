in foto: La corsia preferenziale per taxi e bus su via di Portonaccio a Roma

Molti cittadini romani hanno visto riconosciuto dal giudice di pace il diritto a non pagare le multe ricevute su via di Portonaccio. La nuova corsia preferenziale per gli autobus, ha stabilito la corte, non era segnalata a sufficienza. Una decisione, questa, che il Comune di Roma intende contestare e per questo l'avvocatura capitolina sta preparando ricorso, stando a quanto riporta l'agenzia Dire.

Roma Capitale citerà in giudizio i cittadini “per la totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma che ha accolto la domanda dell’opponente e per l’effetto annullato i provvedimenti amministrativi impugnati”. Le multe ricevute dai cittadini su via di Portonaccio sarebbero circa 250mila, che significano per il Comune di Roma un incasso di circa 25 milioni di euro.

Ghera (Fratelli d'Italia): "Scelta scellerata dei 5 Stelle"

“Continua la scelta scellerata del Movimento 5 stelle sulle multe di Portonaccio conto le quali abbiamo già proceduto con una denuncia per truffa. Cala il velo dell’ipocrisia dei grillini che hanno sempre parlato di trasparenza, ma chi ha seguito questa vicenda può constatare che di correttezza non c’è traccia“, ha dichiarato, sempre all’agenzia Dire, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera.