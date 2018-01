Controlli a raffica delle forze dell'ordine romane, alle prese con la gestione movida capitolina, particolarmente scatenata soprattutto sotto il punto di vista delle rapine. A Testaccio sono stati denunciati due romani diciottenni dopo che un addetto alla sicurezza di una discoteca limitrofa li aveva sorpresi a rubare due giubbotti di marca, riposti su alcuni divanetti. La refurtiva è stata recuperata ed i due giovani sono stati prima bloccati e poi denunciati.

Sempre a Testaccio, sono stati arrestati due cittadini egiziani di 20 e 29 anni che, assieme ad una 17enne romana, avevano messo a segno due rapine nel giro di pochi minuti. La prima ad un 53enne che era stato preso a calci e pugni in via Manunzio, per sottrargli una collanina d'oro che aveva al collo: dalla descrizione dei tre, le forze dell'ordine sono riusciti a rintracciarli in via Zabaglia, mentre stavano rapinando un ventenne del proprio telefono cellulare. Addosso al gruppo è stata ritrovata un'altra collana d'oro spezzata e uno smartphone con sim bloccata, probabili proventi di altri colpi. Per tutti i tre l'accusa è di rapina aggravata in concorso.

In piazza di San Callisto, a Trastevere, è stato invece arrestato un cittadino nord-africano, che aveva rapinato due cittadini del Bangladesh del cellulare minacciandoli con una bottiglia di vetro rotta. Anche in questo caso sono scattate le manette: tutti gli arrestati, i due romani, i due egiziani ed il nord-africano, saranno sottoposti al rito direttissimo, mentre la diciassettenne romana è stata accompagnata presso il Centro di Prima Accoglienza per i Minori di via Virginia Agnelli.