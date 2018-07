in foto: Carlo Benetton

Carlo Benetton, morto oggi all'età di 74 anni, è stato uno dei fondatori dell'omonima azienda di abbigliamento italiana, ma era anche il presidente della Maccarese di Fiumicino, una delle più grandi aziende agricole italiane. Per questo il sindaco della città sul litorale romano, Esterino Montino, ha voluto esprimere il "più sincero cordoglio" per la sua scomparsa. L'azienda, scrive su Facebook il primo cittadino, "perde un importante punto di riferimento che ha dato impulso e sviluppo a una straordinaria realtà economica e produttiva del nostro territorio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici per il grave lutto che li ha colpiti".

L'azienda era nata negli anni '30 all'epoca delle bonifiche e poi nel 1998 è stata acquisita e ristrutturata da Edizione Holding del Gruppo Benetton. Attualmente, si legge sul sito, la Maccarese Spa consta di 3.200 ettari pianeggianti e per le sue dimensioni si colloca al primo posto in Italia. Le colture praticate in azienda sono: seminativi, foraggi e ortaggi.

Al suo interno dispone del più grande allevamento nazionale di vacche da latte, con una mandria di 3.300 capi presenti. La stalla produce 42.000 litri di latte al giorno, soddisfacendo il 10% circa del consumo giornaliero dei romani. L'Azienda alleva anche vitelloni da carne, avendo ottenuto da due centri esterni, C.S.Q.A. e Aqroqualità, la certificazione della filiera e del prodotto carne di vitellone "Naturalmente Qualità". Inoltre dal 1 Ottobre 2001, il Ministero delle Politiche Agricole, ha rilasciato l'autorizzazione all'etichettatura delle carni bovine rilasciando il codice univoco IT.