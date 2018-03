Tremenda esplosione nella notte a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un appartamento è saltato in aria, forse per una fuga di gas, provocando un morto ed un ferito. Si tratta di un giovane di ventisei anni, che ha perso la vita nell'esplosione, mentre la compagna di ventiquattro è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, gravemente ustionata.

L'esplosione è avvenuta in un appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, nel comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, al civico trentanove del complesso C9. A perdere la vita è stato un giovane romano di ventisei anni, mentre la compagna di ventiquattro è rimasta gravemente ustionata. Il boato è stato avvertito attorno all'una di notte: sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Viterbo, assieme a carabinieri e polizia, dopo che a dare l'allarme era stato il vigilantes di turno dell'istituto di Vigilanza Privata Marcoccia.

I sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane ventiseienne, il cui corpo è stato ritrovato nella pertinenza esterna del giardino della proprietà, probabilmente sbalzato fuori dall'esplosione stessa. La ragazza di ventiquattro anni, invece, che è rimasta gravemente ustionata, è stata portato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma con un elicottero Pegaso 33 del servizio nazionale d'emergenza.

I pompieri hanno invece lavorato alacremente per spegnere l'incendio divampato nella struttura e per mettere in sicurezza l'area. Stando dai primi rilievi, a causare l'esplosione che ha causato il decesso del giovane ventiseienne romano ed il ferimento della sua compagna di ventiquattro, potrebbe essere stata una fuga di gas. Sulla vicenda indagano ora le forze dell'ordine viterbesi.