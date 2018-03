Mistero a Mentana, dove un uomo è stato ritrovato in fin di vita per strada nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 marzo. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: nessuna ipotesi investigativa è al momento esclusa, anche perché l'uomo, che si trova in fin di vita all'ospedale Sant'Andrea, non è in grado al momento di parlare.

La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata attorno all'una e trenta di notte: un passante ha incrociato in via delle Molette, nel comune di Mentana che si trova nella zona nord-orientale della provincia di Roma, un uomo in stato di incoscienza e con il volto tumefatto. Immediatamente, sono arrivate sul posto le ambulanze del 118, che lo hanno portato d'urgenza all'Ospedale Sant'Andrea, dove tutt'ora si trova in prognosi riservata ed in fin di vita.

Un giallo al momento inspiegabile: l'uomo, risultato essere un cinquantatreenne italiano che lavora come addetto alla consegna notturna di cornetti e prodotti di pasticceria, non è stato in grado di parlare e dunque di fornire alcun dettaglio sulla vicenda. Nessuna ipotesi, al momento, è esclusa dagli investigatori: fondamentale potrebbe essere la diretta testimonianza dell'uomo stesso, una volta che i medici avranno sciolto la prognosi e che dunque sia di nuovo in grado di parlare.