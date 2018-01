Mistero a Latina. Questa mattina sul lungomare è stato trovato il cadavere di Alberto L., 65 anni, ex finanziere in pensione e collaboratore di un medico legale. L'ipotesi più accreditata sulle cause della morte è quella dell'omicidio.

Il corpo si trovava in acqua vicino alla Foce del Duca nei pressi del lago di Fogliano all'interno del parco Nazionale del Circeo. A pochi metri di distanza dal luogo del ritrovamento era parcheggiata l'automobile della vittima, una Mercedes Classe B. A trovare il corpo è stato un pescatore della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della polizia di Latina e i carabinieri forestali. Stando a quanto si apprende, l'uomo era vestito con una tuta da ginnastica e sulla testa sono stati notati i segni di una profonda ferita. Tracce di sangue sarebbero state trovate anche all'interno dell'automobile. Sarebbe sporco di sangue anche un cellulare rinvenuto all'interno dell'abitacolo.

Compito degli investigatori sarà cercare di capire se l'uomo sia rimasto vittima di un incidente, ma l'ipotesi appare improbabile considerando le circostanze, oppure se sia stato ucciso da qualcuno. Gli investigatori della Squadra mobile stanno ascoltando in queste ore parenti e persone vicine alla vittima per verificare se avesse problemi di natura economica, lavorativa o personale con qualcuno. Nei prossimi giorni il corpo verrà esaminato con più precisione e dagli esami medici potrebbero emergere particolari decisivi per le indagini.