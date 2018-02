in foto: Immagine di repertorio

Vasta operazione degli uomini della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, agli ordini del dottor Carlo Musti, per arginare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e soprattutto della ludopatia, di larga diffusione non solo tra gli adulti, ma anche tra i giovanissimi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno così scoperto a Ostia, sul litorale romano, una sala slot completamente abusiva nella quale anche i minorenni potevano giocare al videopoker o fare scommesse sportive, dal momento che non vi era alcun controllo sull'età dei giocatori. Il titolare dell'attività, che è stata sequestrata, è stato così denunciato perché sprovvisto delle necessarie autorizzazioni.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno scoperto un'altra sala slot abusiva, questa volta in zona Salario Parioli. In questo caso, le raccolta e la gestione delle scommesse sportive avveniva per un numero di clienti che non registrati o sprovvisti di un account personale. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato, mentre alla Procura di Roma i poliziotti hanno fatto pervenire una richiesta di sequestro preventivo dell'attività.