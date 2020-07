Minacce a un imprenditore che ha vinto un appalto comunale ad Ostia: tre arresti

“Dacci i soldi o danneggiamo il cantiere” è la minaccia rivolta da tre persone nei confronti di un imprenditore titolare di un’impresa che ha vinto un appalto del Comune di Roma ad Ostia, per lavori di riqualificazione nel X Municipio. I carabinieri li hanno arrestati e sono finiti in carcere, per estorsione con ipotesi di aggravante dal metodo mafioso.