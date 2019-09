Guasto sulla linea C della metropolitana di Roma. La circolazione è temporaneamente sospesa lungo la tratta tra Grotte Celoni e Pantano, in entrambe le direzioni. A causare il disservizio è un inconveniente tecnico a Graniti. Ad informare i viaggiatori Infoatac, avvisando su Twitter che l'azienda per il trasporto pubblico capitolino ha provveduto ad attivare il servizio bus sostitutivo, per assicurare gli spostamenti lungo il percorso interessato. Disagi tra gli utenti che quotidianamente si spostano in città utilizzando i mezzi di trasporto pubblico. Sul posto sono al lavoro i tecnici Atac per la risoluzione del guasto. Il disservizio è stato risolto poco prima delle 12 e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

Oggi guasto tecnico sulla metro A e soccorso un passeggero

Un lunedì di disagi a bordo della metropolitana di Roma. Stamattina la fermata Furio Camillo è stata chiusa per circa un'ora a causa di un guasto tecnico, poi riaperta al termine dell'intervento. Secondo quanto raccontato da alcuni passeggeri, le scale mobili intorno alle 7.10 erano ferme, mentre era attivo l'allarme di evacuazione della stazione, per invitarli a dirigersi verso le stazioni di Ponte Lungo e Colli Albani. Poco dopo il personale sanitario è intervenuto a bordo di un treno sulla linea A a causa del malore di un passeggero, con conseguente rallentamento del servizio e nuovi ritardi accumulati proprio nell'ora di punta. Si registrano banchine piene e passeggeri in attesa un po' su tutta la linea della metropolitana A di Roma.