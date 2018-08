Sarà un fine settimana di intenso maltempo a Roma e sul Lazio. La Capitale non ha tregua, per chi è ancora in ferie e volesse approfittare di recarsi fuori città per una gita fuori porta il tempo non sarà dei migliori. L'ondata di pioggia e temporali, infatti, non è finita e accompagnerà anche l'ultimo weekend di agosto. Un ciclone Nord Altlantico è alle porte dell'Italia. Nelle regioni settentrionali e parte di quelle centrali sono previste piogge molto forti e un brusco calo delle temperature. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che le prime avvisaglie del maltempo si avranno già oggi, venerdì 24, con temporali che proseguiranno anche nella giornata di sabato accompagnati da possibili nubifragi, grandinate e locali trombe d’aria. Aria fredda sia di Maestrale sia di Bora provocherà un crollo termico di circa 15°, ove più piovoso. Tornerà anche la neve sulle Alpi, sopra i 1800 metri circa.

Sole da lunedì 27 agosto

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che dopo la batosta meteorologica dovuta dal passaggio della burrasca d’estate, la pressione tornerà ad aumentare su tutto il Paese, e ancora una volta potrebbe avere dei contributi dall’Africa. La nuova settimana infatti si prevede soleggiata e via via più calda su tutta Italia.