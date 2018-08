in foto: Allerta meteo

Allerta meteo a Roma e provincia per la giornata di oggi sabato 25 agosto. Continua il maltempo sulla Capitale, dopo la pausa di qualche ora che nella giornata di ieri ha visto un tempo generalmente stabile. Oggi e domani sono previste piogge e temporali con rischio nubifragi e bombe d'acqua. Si conclude così un agosto all'insegna del maltempo, con cielo tendenzialmente soleggiato al mattino su Roma e sul Lazio e frequenti peggioramenti durante le ore pomeridiane che hanno fatto allagare strada, cadere alberi anche su auto, con conseguenti feriti, sono caduti fulmini e altri danni provocati dalle forti piogge e grandinate. A Roma l'acqua ha aperto voragini e creato problemi alla circolazione del traffico a causa degli allagamenti e dei tronchi delle piante all'interno della carreggiata. Disagi anche sul litorale romano e in provincia.

L'allerta della protezione civile

La protezione civile, già nella giornata di ieri, ha reso noto che ci sarà un’allerta meteo che durerà per le prossime 24 ore. Interessate alcune zone della Regione Lazio. Il codice di criticità è il giallo, ovvero c’è il rischio idrogeologico causato dai temporali. Miglioramenti in vista per la prossima settimana: da lunedì 27 agosto il sole tornerà a splendere su tutta la regione, portando schiarite anche nel pomeriggio e un po' di tregua ai vacanzieri.