Maltempo in arrivo mercoledì 10 e giovedì 11 aprile. Il sole oggi splende su Roma e sul Lazio, ma trascorse le prossime ore le condizioni metereologiche cambieranno drasticamente, con l'arrivo di pioggia, grandine e temporali un po' ovunque su l'Italia e sulle regioni centrali. Come si legge sul portale de IlMeteo.it, ciò è dovuto al sopraggiungere di un "vasto ciclone che imperverserà sul Bel Paese diversi giorni prima di allontanarsi". Anche la Capitale e il Lazio saranno stretti nella morsa del maltempo. Nessuna speranza purtroppo per il weekend: sarà un fine settimana all'insegna della pioggia, non lasciatevi ingannare dal cielo sereno di oggi, durerà poco. La primavera subirà al momento una forte battuta d'arresto, situazione che si protrarrà presumibilmente fino a Pasqua e Pasquetta. Già a partire dalla giornata di oggi, martedì 9 aprile, le temperature sono in calo, specialmente di mattina. Mentre sulle regioni centrali e sul Lazio il tempo ancora resterà bello, al Sud e al Nord Est ci sarà un po' d'instabilità e si registrerà un primo peggioramento sul versante adriatico. Mercoledì 10 aprile è previsto il primo severo peggioramento, con pioggia, temporali e grandinate su tutta l'area tirrenica. Giovedì 11 aprile ad avere la meglio sarà il maltempo, ancora pioggia, grandinate e temporali sulle regioni centrali, ma verso sera inizieranno le prime schiarite al centro. Venerdì 12 aprile il tempo migliorerà un po' ovunque, ma si tratterà di una calma apparente e passeggera. Ancora pioggia nel weekend.

Meteo weekend sabato 13 e domenica 14 aprile

Sabato 13 aprile è sono previsti temporali alternati a schiarite a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, mentre a Roma le previsioni dovrebbero essere leggermente migliori, con piogge alternate a schiarite. Domenica 14 aprile il tempo sarà sempre all'insegna dell'instabilità, con piogge alternate a schiarite un in tutti i capoluoghi del Lazio.