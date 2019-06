in foto: Foto di repertorio

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno registrano una seconda ondata di caldo africano, più intenso di quello arrivato finora e sole. Insieme a giugno è finalmente arrivata la bella stagione, dopo il mese di maggio che ci ha fatto attendere a lungo, portando maltempo, pioggia, grandine e temporali. Siamo all'ultima settimana di primavera, la prossima entrerà l'estate 2019, ufficialmente da venerdì 21 giugno, stagione che quest'anno si preannuncia bollente. Fino a domani, mercoledì 12 giugno, il tempo resterà invariato, con cielo a tratti coperto durante il corso della giornata. Ma già a partire da giovedì 13 giugno una nuova e potente ondata di caldo africano, la seconda, arriverà a lambire l'Italia e in particolare le Regioni centrali. Come si legge sul portale de IlMeteo.it ciò è dovuto all'azione dell'Anticiclone africano. Venerdì 14 giugno sarà la giornata più calda della settimana, con un drastico innalzamento della colonnina di mercurio, che arriverà a sfiorare i 40 centigradi.

Meteo Roma e Lazio weekend sabato 15 e domenica 16 giugno

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno promettono sole e bel tempo ovunque a Roma e nel Lazio. Sabato 15 giugno il cielo sarà poco nuvoloso su Roma e Viterbo, presenterà invece nubi sparse su Frosinone, Latina e Rieti. Domenica 16 giugno il cielo sarà sereno su Roma, sole e caldo a Latina, con temperature massime fino a 34 centigradi, poco nuvoloso su Viterbo, Rieti e Frosinone. Nessuna precipitazione in arrivo, romani e turisti potranno godersi un fine settimana sotto all'ombrellone o organizzare gite fuori porta. Nel corso della prossima settimana tuttavia, il cado subirà una breve attenuazione, a partire da Nord fino ad arrivare alle Regioni centrali.