Non sarà un weekend assolato quello dell'1 e del 2 febbraio a Roma. Secondo le previsioni meteo, il fine settimana sarà caratterizzato da giornate nuvolose e con poco sole: le temperature rimarranno comunque abbastanza alte, attestandosi con minime sugli undici gradi e massime sui quindici. Non sarebbero inoltre previste precipitazioni: insomma, nonostante il meteo non sia proprio il massimo per questo primo weekend del mese di febbraio, non sono nemmeno previsti venti di burrasca e temporali, come potrebbe invece accadere in questo periodo dell'anno. I venti soffieranno tra deboli e moderati, anche se non basteranno a mandare via le nuvole e a far uscire il sole. Sabato primo febbraio la giornata sarà interamente nuvolosa, il sole sembra che non si vedrà nemmeno per qualche minuto. Nonostante questo, a Roma non dovrebbe fare comunque freddo, e le temperature rimarranno miti per tutto il fine settimana. Stesso discorso per domenica 3 febbraio, la giornata sarà priva di sole, con temperature minime a 12 gradi e massime a 15 gradi.

Meteo Roma e Lazio: nebbia a Frosinone, pioggia a Rieti, Viterbo e Latina

Anche nelle province del Lazio la situazione sarà più o meno simile: giornate nuvolose, venti moderati e temperature miti. Con delle varianti ovviamente. A Frosinone, ad esempio, ci sarà nebbia per tutta la giornata di sabato primo febbraio, e nella mattinata di domenica. A Latina il cielo sarà coperto con lievi piogge nelle ore pomeridiane, così come a Rieti, dove le precipitazioni inizieranno a partire dalle 16. A Viterbo debole pioggia inizierà a scendere verso le 19 nella giornata di sabato, mentre domenica la giornata sarà nuvolosa con qualche ora di sole.