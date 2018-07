Afa, caldo e un clima quasi tropicale a Roma e nel Lazio. Almeno fino al prossimo weekend l'anticiclone africano Caronte resisterà sulle regioni tirreniche e al sud. A Roma potrebbero essere registrate temperature al di sopra dei 35 gradi nelle ore più calde della giornata. Stando a quanto riporta la redazione web del sito IlMeteo.it, l'anticiclone potrebbe resistere per un'altra settimana, che si preannuncia soleggiata, ma soprattutto calda, molto calda. Nel fine settimana, quindi, le spiagge del litorale romano saranno presumibilmente prese d'assalto dai cittadini e dai turisti.

Meteo Roma, le previsioni nel dettaglio

Le previsioni meteo per Roma nel dettaglio. Sole e bel tempo per tutta la settimana, ma il picco di caldo per il momento è previsto proprio nelle due giornate del prossimo weekend, sabato 7 e domenica 8 luglio, quando le temperature potrebbero avvicinarsi o addirittura superare i 35 gradi nelle ore più calde della giornata. Ancora più caldo potrebbe fare all'inizio della prossima settimana, nella giornata di lunedì 9 luglio.