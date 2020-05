in foto: Giorgia Meloni

Domani l'assemblea capitolina dovrà discutere e votare una mozione presentata da Fratelli d'Italia che chiede di ripristinare la gratuità dei parcheggi sulle strisce blu. "Ci sorprende come la sindaca Raggi si sia affrettata a riattivare sin dal 4 maggio le strisce blu, appena iniziata la Fase 2. E dire che, per ragioni sanitarie, in questo momento sarebbe preferibile incentivare gli spostamenti con mezzi propri, limitando il rischio di affollamenti sui mezzi pubblici o assembramenti nei pressi delle fermate", ha attaccato Giorgia Meloni su Facebook. L'obiettivo dichiarato della sindaca e dell'assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese, è quello di disincentivare i romani ad utilizzare le automobili private (e preferire, invece, gli spostamenti a piedi, in bicicletta e attraverso la micromobilità elettrica) e in secondo luogo per evitare che i parcheggi siano occupati a oltranza dalle stesse automobili.

Anche il Partito democratico ha annunciato di voler presentare un'analoga mozione: "La decisione del sindaca Raggi di riattivare il pagamento delle strisce blu e' stata inopportuna ed ingiusta. Mentre i romani faticano con le nuove modalità di trasporto pubblico, la decisione del sindaco che in un primo tempo aveva affermato di sospendere fino a giugno il pagamento delle strisce blu appare ancora più incomprensibile. Non vorremmo che la giunta sia preda ad ingiustificabili scelte ideologiche che in questi momenti dovrebbe essere messe da parte per andare incontro alle necessità dei cittadini. Confidiamo in una maggioranza di consiglieri capitolini più ragionevoli. Nella fase 2 della ripartenza il buon senso dovrebbe prevalere rispetto agli interessi di parte".