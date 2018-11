in foto: Matteo Salvini commenta l’assoluzione di Virginia Raggi

Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini l'assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi è "una buona notizia". Così il ministro degli Interni quando è arrivato a Eicma, il salone delle moto che si tiene a Milano in questi giorni.

Matteo Salvini: "Sta ai romani giudicare chi governa e chi va a casa"

"E' giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l'amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma. E' giusto che non siano le sentenze e i magistrati a decidere chi governa e chi va a casa", ha detto Salvini. E ancora: "Se c'era qualcuno che aspettava di vincere e di stappare spumante a colpi di sentenze non è il Paese che mi piace questo. Da cittadino italiano e da amico di Roma sono contento che non sia una sentenza a porre fine a un'amministrazione".

Dello stesso avviso anche Fratelli d'Italia che, con il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, commenta così: "Sono contento dell'assoluzione di Virginia Raggi. Auspichiamo adesso che la condanna per la sua incapacità venga dai cittadini e non da tribunali. Il Movimento 5 Stelle in questi giorni ha dimostrato di aver scaricato il sindaco di Roma e con lei tutti i cittadini. Noi di Fratelli d'Italia lavoreremo come sempre per difendere la Capitale, liberandola dalla Raggi con il consenso e non attraverso scorciatoie giudiziarie utili più ai grillini che alle opposizioni".