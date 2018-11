Quattro giorni fa una violenta tromba d'aria ha devastato il centro di Terracina, paese costiero in provincia di Latina. Due morti, il bilancio ufficiale. Ma i danni per la zona vecchia della cittadina che vive di turismo balneare sono incalcolabili. In viale della Vittoria, a ridosso del centro storico, più di una decina di grossi pini marittimi sono crollati e uno di questi ha travolto un'automobile con a bordo due uomini. Uno di loro è morto praticamente sul colpo.

Per "testimoniare la vicinanza alle popolazioni colpite duramente dall'eccezionale ondata di maltempo", il ministro degli Interni Matteo Salvini ha deciso di recarsi domenica a Terracina, come si legge in una nota diffusa dal Viminale. Il vice presidente del Consiglio sarà alle ore 10 nella cattedrale della città dove assisterà alla messa. Subito dopo, si legge ancora, si recherà in visita nei luoghi della città colpiti dalla tragedia (centro storico alto e centro storico basso, viale della Vittoria e piazzale Aldo Moro). Restano tantissimi nel paese gli sfollati a causa della tromba d'aria. "Esprimo la profonda gratitudine mia e della città di Terracina ai proprietari di appartamenti che hanno messo a disposizione i loro immobili delle famiglie sfollate in forma completamente gratuita”, le parole del sindaco di Terracina Nicola Procaccini in riferimento al gesto di solidarietà di privati romani che hanno concesso l’uso gratuito delle loro case. “Si tratta di un atto di grande generosità che apprezziamo ancora di più perché compiuto da cittadini di Roma, quindi non terracinesi, ai quali, evidentemente, la nostra città è rimasta nel cuore. Sono già quattro le famiglie che hanno potuto beneficiare di una sistemazione più che decorosa. Gli appartamenti saranno utilizzati per un periodo che va dai 2 ai 5 mesi, il tempo necessario per la riparazione delle abitazioni danneggiate. Le comunità si costruiscono con questi gesti. Grazie ancora, di cuore”, conclude il primo cittadino.