in foto: Matteo Salvini, Ministro degli Interni e vicepremier (Foto La Presse)

"Matteo Salvini interverrà a Latina in per la prima festa regionale della Lega" lo comunica in una nota l'ufficio stampa del partito. La città è pronta per ospitare il Ministro dell'Interno, il cui arrivo è previsto nella serata di oggi, 29 settembre nel parco Falcone e Borsellino di via Benvenuto Cellini. Il suo intervento sarà alle ore 19.30 e trasmesso in diretta su canale 63 del gruppo Sciscione – Lazio Tv. I festeggiamenti vedranno nel corso della giornata tre tavole rotonde. Tra gli argomenti di dibattito in primo piano il ruolo del Lazio in Europa, le donne protagoniste della politica italiana e dalla Bolkestein alla Roma – Latina.

Lazio in Europa

"La nostra identità, più Lazio nella nuova Europa" è il primo dibattito in cui intervengono il vicecapogruppo alla Camera dei deputati e coordinatore del Lazio, Francesco Zicchieri; il consigliere regionale della Lega, Laura Corrotti; il presidente del Consiglio comunale di Viterbo, Stefano Evangelista; il responsabile regionale Enti locali del Carroccio, Marco Penna; il coordinatore regionale dei giovani leghisti, Marco Pietrandrea; il responsabile dei giovani del comune di Latina, Marco Maestri; il responsabile dei giovani del X Municipio di Roma Capitale, Alessandro Elia.

Le donne nella politica italiana

La seconda tavola rotonda, che si svolgerà alle ore 17, è intitolata ‘‘Le donne, pilastro della politica italiana" e saliranno sul palco il presidente della X commissione alla Camera dei deputati della Lega, Barbara Saltamartini; il deputato di Forza Italia, Annagrazia Calabria; il deputato del Movimento Cinque Stelle, Enrica Segneri; il deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci; il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi.

Dalla Bolkestein alla Roma-Latina

"Dalla Bolkestein alla Roma-Latina, quale futuro", che inizierà alle ore 18, è il terzo dibattito della festa regionale della Lega in cui parteciperanno il sottosegretario al Lavoro, alle Politiche sociali e al Terzo settore, Claudio Durigon; il capogruppo della Lega in Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi; il presidente provinciale di Latina dell'Ance, Pierantonio Palluzzi; il direttore provinciale di Latina dell'Unione artigiani italiani, Gabriele Tullio; il segretario generale dell'Ugl Lazio, Armando Valiani; il rappresentate dell'associazione dell'industria e delle piccole e medie imprese "Impresa", Gianluca Marchionne; il direttore di Federbalneari Italia, Marco Maurelli; il dirigente nazionale di Assobalneari Italia – Confindustria, Massimo Perin".