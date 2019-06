in foto: Manuel Bortuzzo ha ricevuto il premio Simpatia in Campidoglio

Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ferito da un colpo di pistola a Roma e rimasto paralizzato, ha ricevuto ieri il ‘Premio simpatia' in Campidoglio. Si tratta di un riconoscimento agli "eroi moderni" e a tutte le personalità e le eccellenze cittadine nel campo del cinema, dell'informazione, della cultura, dello sport e delle forze dell'ordine. Bortuzzo, premiato insieme ad altre 33 persone, ha ricevuto la rosa realizzata dall'artista bulgaro Assen Peikovil, simbolo del premio. "Sono onorato di ricevere questo premio perché mi sono andato a rileggere a chi è stato dedicato nelle edizioni precedenti e per me puo' essere solo un onore essere accostato a importanti nomi dello spettacolo, della tv come la stessa Mara Venier presente oggi. Sono davvero contento", ha detto emozionato il giovane nuotatore, scelto "perché dopo lo sparo, ha guardato avanti, verso il suo futuro. Ed è tornato in acqua per allenarsi e puntare in alto". Due sono gli obiettivi di Manuel per il prossimo futuro: "Tornare in piedi e continuare ad allenarmi ogni giorno per vedere dove posso arrivare". Così ha detto il 19enne a margine dell'evento all'agenzia Agi: "Dopo ciò che mi è successo ho ampliato i rapporti con tanti altri ragazzi che fanno parte del mondo dello sport e non solo del nuoto. Mi sono stati molto vicini ed abbiamo stretto molto".

Premio Simpatia 2019: tutti i riconoscimenti

Presente alla cerimonia il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo. La giuria di quello che ormai è considerato come ‘l'Oscar di Roma' era composta da Renzo Arbore, Giorgio Assumma, Pippo Baudo, Verdiana Bixio, Athos De Luca, Christian De Sica, Marisela Federici, Renzo Gattegna, Carlo Gianni, Nicola Maccanico, Simona Marchini, Alessandro Nicosia, Bruno Piattelli, Gigi Proietti, Carlo Verdone.

Tutti i premi: