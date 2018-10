in foto: Traffico sulla Prenestina dopo chiusura rampa d’accesso alla Tangenziale Est – Foto Facebook

Traffico completamente bloccato su molte strade di Roma a causa della chiusura di un tratto di tangenziale Est. I vigili urbani, a causa del maltempo di ieri che ha provocato la caduta di alcuni pannelli fonoassorbenti, hanno disposto la chiusura del tratto di tangenziale da viale Castrense in direzione Salaria. Disagi e traffico intenso in varie strade della Capitale, da via Prenestina a via Tiburtina, da via Appia Nuova a via Acqua Bullicante.

Questo il messaggio diffuso dalla polizia locale di Roma Capitale: da viale Castrense altezza via Nola è chiusa in direzione ingresso su tangenziale; rampe di accesso alla Tangenziale da via Prenestina e Castrense chiuse per verifiche tecniche, Scalo San Lorenzo alt Dogana chiusa direzione tangenziale.